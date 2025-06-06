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رياضة

الأردن يتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو

مباراة عمان والأردن، تأكد تأهل منتخب الأردن إلى كاس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونجح منتخب "النشامى" في التأهل للحدث الكروي الأكبر للمرة الأولى على مر تاريخه.

جاء هذا بعد خسارة منتخب العراق، أمام منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.


وبهذه النتيجة أصبح المنتخب العراقي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأردن وكوريا الجنوبية، ليصبح مطالبًا بنتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة لضمان مركز مؤهل أو الانتقال إلى الدور الرابع من التصفيات.

وضمن منتخب العراق وجوده في الملحق الآسيوي بتصفيات المونديال.

 

وحقق منتخب الأردن فوزًا  كبيرًا على منتخب عمان بثلاثية نظيفة على ملعب “مجمع السلطان قابوس الرياضي”، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم آسيا المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.
 

أهداف مباراة عمان والأردن

أحرز ثلاثية منتخب الأردن علي علوان هاتريك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من ضربة جزاء في الدقيقة  45+7".

وأحرز علوان الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 51 و64.

ترتيب منتخبي عمان ضد الأردن

واستعاد منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات المونديال.

ويحتل منتخب الأردن المركز الأول في ترتيب تصفيات كأس العالم آسيا، وذلك بالمجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد.

بينما تواجد عمان في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والفوز يبقي حظوظه في التأهل.

 

تشكيل منتخب الأردن أمام عمان

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: محمد أبو نادي، يزن العرب، عبد الله نصيب

خط الوسط: مهند أبو طه، عامر، عساف، سعادة

خط الهجوم: علوان، يزن النعيمات، موسى التعمري

 

تشكيل منتخب عمان ضد الأردن

حراسة المرمى: الرشيدي

خط الدفاع: علي البوسعيدي، أحمد الخميسي، الرشيدي، البريكي

خط الوسط: عبد الرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي

خط الهجوم: محسن الغساني، الصبحي

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عمان والأردن الأردن منتخب الأردن تصفيات كأس العالم آسيا

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