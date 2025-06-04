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رياضة

أبوريدة يبحث برنامج المنتخب الوطنى لكأس العرب مع الجهاز الفني

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب كأس العرب، فيتو

كأس العرب، عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعًا اليوم مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة فى ديسمبر المقبل وذلك لمناقشة وبحث برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة فى البطولة. 

معايير اختيار اللاعبين في منتخب كأس العرب

وقدم حلمى طولان برنامج الإعداد إلى هانى أبوريدة لمناقشته مع مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل، ويبدأ التجمع الأول للفريق أول سبتمبر، حيث يعكف الجهاز الفنى حاليًا على تحديد معايير اختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للمهمة العربية.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بكأس العرب

حضر الاجتماع حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، وكل من ممدوح محمدي ومحمد نور المدربين العامين وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، بالإضافة إلى عاطف عطية وعمرو الخشاب محللى الأداء بينما اعتذر أحمد حسن مدير المنتخب عن عدم الحضور لسفره خارج مصر.

إعداد جيد لمنتخب مصر للمشاركة في كأس العرب

ومن جانبه.. أكد المهندس هانى أبو ريدة على ثقة اتحاد الكرة فى الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان مؤكدًا أنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة فى البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماع: أن البطولة قوية وصعبة ويجب الإعداد الجيد لها للظهور بمظهر يليق بالكرة المصرية، مجددًا ثقته فى الجهاز الفنى وتلبية احتياجاته لأداء فترة إعداد قوية.

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