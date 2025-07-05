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رياضة

منتخب مصر للمحليين يواجه نظيره السوري وديا سبتمبر المقبل

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

منتخب مصر للمحليين، يجري مسئولو اتحاد الكرة مفاوضات مع نظراءهم في الاتحاد السوري، من أجل تنظيم مباراتين وديتين بين منتخب سوريا للمحليين ونظيره المصري، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لفيتو، أن المفاوضات مع الجانب السوري وصلت لإتفاق مبدئي على إقامة المباراتين، على أن يتم تحديد مكانهما في وقت لاحق.

طلب حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الذي سيمثل مصر في بطولة كأس العرب بقطر، ضرورة توفير مباراتين وديتين للفريق، خلال تجمعه الأول المحدد له خلال الأجندة الدولية في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

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كان حلمي طولان عقد اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قبل عدة أيام، عرض خلاله المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، تصوره لإعداد الفريق بشكل لائق للظهور بشكل مشرف خلال بطولة كأس العرب.

وخلال إجتماعه مع أبو ريدة، شدد طولان على ضرورة توفير برنامج احتكاك قوي لمنتخب المحليين، استعدادا لبطولة كأس العرب، خاصة أنه يسعى للمنافسة والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

 

 

 

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