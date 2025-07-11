إعلام عبري: مقتل 10 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة خلال 11 يوما

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، عن مقتل 10 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك في قطاع غزة منذ مطلع يوليو الجاري.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إصابة قائد دبابة بجروح خطرة في معارك شمال قطاع غزة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة المسلخ جنوب غربي خان يونس.

إصابة جنديين خلال اشتباك شمال غزة

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن جنديين أصيبا خلال اشتباك في شمال غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة الليلة الماضية.

مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش فقد 5 من جنوده في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن جميعهم ينتمون إلى كتيبة نيتساح يهودا.

بيت حانون تبتلع جيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “نُعزّي عائلات جنودنا الذين قُتلوا دفاعًا عن الوطن.. لقد فقدنا خمسة مقاتلين بالأمس في غزة..بيت حانون ابتلعت خيرة جنودنا والأكثر كفاءة”.

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