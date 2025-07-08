إعلام عبري: سلاح الجو قصف منطقة كمين بيت حانون قبل تفجير العبوات

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصدر عسكري، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد قصف منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، قبل وقوع الكمين وتفجير العبوات الناسفة بوقت قصير.

لغز كمين بيت حانون يفجر التساؤلات داخل جيش الاحتلال

وأضاف المصدر أن الجيش فتح تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان المسلحون الفلسطينيون قد استغلوا لحظة ما بعد القصف الجوي لزرع العبوات الناسفة، التي انفجرت في قوة إسرائيلية متقدمة في المنطقة، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف الجنود.

تساؤلات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

المصدر عسكري أكد في تصريحات له: "نحقق في إمكانية أن تكون العبوات قد زُرعت بعد الضربة الجوية مباشرة"، لافتًا إلي أن التضارب الزمني بين القصف والانفجار أثار شكوكًا حول ثغرة أمنية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطرة من كتيبة "نيتسح يهودا" في معركة ضد عناصر من حركة حماس في بيت حنون شمال قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والإصابات.

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