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خارج الحدود

كتائب القسام تكشف كواليس كمين بيت حانون واستهداف كتيبة نيتساح يهودا

كمين بيت حانون، فيتو
كمين بيت حانون، فيتو

كشف مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في تصريحات إعلامية، أن الكمين الأخير الذي وقع في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، كان معقدًا ونُفذ على مراحل متعددة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

استهداف كتيبة نيتساح يهودا

وبحسب المصدر، فإن الكمين استهدف تحديدًا كتيبة "نيتساح يهودا"، المعروفة بتركيبتها الدينية الخاصة، والتي كانت هدفًا متكررًا للمقاومة. وأوضح أن هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها الكتيبة نفسها لكمين نوعي في نفس المنطقة، مشيرًا إلى أن "كمين الزراعة" و"كمين السكة" كانا من أخطر العمليات التي نفذتها القسام ضد هذه الوحدة.

 

خداع ميداني من القسام ضد جيش الاحتلال 

وأشار المصدر إلى أن الكمين اعتمد على خداع ميداني محكم وتنسيق دقيق، ما أدى إلى وقوع الجنود في مرمى العبوات الناسفة ونيران المقاومة. ولفت إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية الاستنزاف الميداني التي تنتهجها الكتائب ضد القوات المتوغلة في غزة.

وتُعد كتيبة "نيتساح يهودا" من الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم غالبًا جنودًا من خلفية دينية متشددة. وقد سبق اتهامها بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يجعل استهدافها رسالة رمزية وميدانية في آنٍ واحد.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد المقاومة المسلحة من مختلف الفصائل، وسط دعوات أممية ودولية متزايدة لوقف إطلاق النار وتفادي مزيد من الكوارث الإنسانية.

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