الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

فرنسا: نرفض بشكل قاطع أي تهجير قسري لسكان قطاع غزة

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

جدد وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، دعوتها  لفتح ممر إنساني دون عوائق يتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

فرنسا: نرفض بشكل قاطع أي تهجير قسري لسكان قطاع غزة

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: نرفض بشكل قاطع أي تهجير قسري لسكان قطاع غزة ونعتبره انتهاكا جسيما للقانون الدولي

وفي السياق ذاته، أفاد مسئول في سلطة المياه بغزة بانخفاض بنحو 70% في إنتاج الآبار جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.

وقال المسئول الفلسطيني في تصريحات إخبارية، أنه منذ بدء الاحتلال عملياته في مارس لم يتم توريد أي وقود للآبار في قطاع غزة.

وتابع: اعتمدنا مؤخرا على مخزون السولار لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالجنوب.

وأضاف: السولار حاليا لن يكفي لأكثر من أسبوع وإذا لم يسمح بدخوله فسنواجه كارثة.

واتهم الاحتلال بمواصلة منع تزويد المحافظة الوسطى بالمياه ويخفض تزويد غزة وخان يونس.

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فرنسا غزة قطاع غزة

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