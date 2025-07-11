جدد وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، دعوتها لفتح ممر إنساني دون عوائق يتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

فرنسا: نرفض بشكل قاطع أي تهجير قسري لسكان قطاع غزة

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: نرفض بشكل قاطع أي تهجير قسري لسكان قطاع غزة ونعتبره انتهاكا جسيما للقانون الدولي

وفي السياق ذاته، أفاد مسئول في سلطة المياه بغزة بانخفاض بنحو 70% في إنتاج الآبار جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.

وقال المسئول الفلسطيني في تصريحات إخبارية، أنه منذ بدء الاحتلال عملياته في مارس لم يتم توريد أي وقود للآبار في قطاع غزة.

وتابع: اعتمدنا مؤخرا على مخزون السولار لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالجنوب.

وأضاف: السولار حاليا لن يكفي لأكثر من أسبوع وإذا لم يسمح بدخوله فسنواجه كارثة.

واتهم الاحتلال بمواصلة منع تزويد المحافظة الوسطى بالمياه ويخفض تزويد غزة وخان يونس.

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