جيش الاحتلال: إصابة جنديين خلال اشتباك شمال غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إصابة جنديين خلال اشتباك في شمال غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة الليلة الماضية.

مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش فقد 5 من جنوده في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن جميعهم ينتمون إلى كتيبة نيتساح يهودا.

بيت حانون تبتلع جيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “نُعزّي عائلات جنودنا الذين قُتلوا دفاعًا عن الوطن.. لقد فقدنا خمسة مقاتلين بالأمس في غزة..بيت حانون ابتلعت خيرة جنودنا والأكثر كفاءة”.

حالات حرجة ومتوسطة بين المصابين في جيش الاحتلال

وأضاف أن اثنين من الجنود لا يزالان في حالة حرجة بعد نقلهما من ساحة الاشتباك، بينما أُصيب 16 آخرون بجروح وُصفت بالمتوسطة، ويتلقون العلاج في المستشفيات العسكرية داخل إسرائيل.

وأشار إلى أن الجيش يواصل تحقيقاته في تفاصيل الكمين المعقّد الذي أدى إلى هذه الخسائر، مؤكدًا أن "العملية كانت مفخخة ومحكمة، وتطلبت جهود إنقاذ وإخلاء كبيرة".

واحدة من أعنف الضربات منذ بداية الحرب

ويُعد هذا الكمين، الذي استهدف كتيبة "نيتساح يهودا"، من أعنف الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، حيث سبق أن أُصيبت الكتيبة نفسها بكمينين سابقين في نفس المنطقة، بحسب بيانات إعلام المقاومة.

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