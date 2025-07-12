تنسيق الجامعات 2025، قائمة الكيانات التعليمية الخاصة المعتمدة من التعليم العالي.. نظام وقواعد التقديم والأوراق المطلوبة.. والحد الأدنى للقبول بالعام الدراسي الماضي

تنسيق الجامعات 2025، تعلن خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة الثانوية العامة 2025، لتبدأ بعدها مرحلة تنسيق القبول بالجامعات، حيث تعلن وزارة التعليم العالي ممثلة في مكتب التنسيق الحد الادنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية للثانوية العامة بشعبيتها العلمي (علوم ورياضة) والأدبي.

وكانت الجامعات الخاصة قد فتحت باب التسجيل المبكر لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والاجنبية، من شهر مايو الماضي، وتستمر في تلقى طلبات الالتحاق، لحين إعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الادنى للقبول بالكليات، يتم بعدها اختيار الطلاب المتقدمين وفقا للمجاميع.

وتيسيرا على الطلاب، تستعرض بوابة فيتو خلال السطور التالية، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، ونظام التقديم وشروط القبول، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

تضم منظومة الجامعات الخاصة في مصر 34 جامعة، هي كالتالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33.جامعة وادي النيل بالفيوم.

34.جامعة اللوتس

نظام القبول بالجامعات الخاصة

يختلف نظام القبول بالجامعات الخاصة، عن الجامعات الحكومية، وهناك مجموعة من الضوابط والقواعد في نظام القبول بالجامعات الخاصة هي كالتالي:

تحدد كل جامعة خاصة حدًا أدنى للقبول في كل كلية بشرط ألا يتجاوز الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ويتم قبول الطلاب وفقا للأعلى مجموعا من الطلاب المتقدمين لها.

يعد مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة هو العامل الأساسي في تحديد فرص القبول في الجامعة.

بعض الجامعات تعتمد على المجموع الكلي، بينما قد تعتمد جامعات أخرى على مجموع الطالب في مواد معينة تتناسب مع الكلية المتقدم إليها.

بعض الجامعات تعتمد على المجموع الكلي، بينما قد تعتمد جامعات أخرى على مجموع الطالب في مواد معينة تتناسب مع الكلية المتقدم إليها. بعض الجامعات قد تتطلب من الطلاب اجتياز اختبارات قدرات أو مقابلات شخصية لتقييم مهاراتهم وقدراتهم في اللغة بالتحديد.

وتهدف هذه الاختبارات والمقابلات إلى التأكد من أن الطالب لديه القدرات اللازمة للدراسة في الجامعة.

وتهدف هذه الاختبارات والمقابلات إلى التأكد من أن الطالب لديه القدرات اللازمة للدراسة في الجامعة. يكون التقديم للجامعات الخاصة إلكترونيًا من خلال موقع الجامعة الرسمي.

يجب على الطالب ملء استمارة التقديم وتقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وعدد من الصور الشخصية.

تختلف الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة من جامة لأخرى

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الخاصة

يجب أن يتقدم الطالب بالأوراق التالية إلى الجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها.

طلب الالتحاق.

الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح فى الثانوية العامة او ايصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، او بيان درجات معتمد او الشهادة الاصلية الدالة على النجاح فى الشهادة المعادلة مستوفاة لجميع التصديقات او صورة طبق الاصل موثقة من الدولة المانحة للشهادة ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

الشهادة الاعدادية او بيان تسلسل دراسى كامل لسنوات الدراسة.

شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها.

عدد(6)صور شخصية يدون عليها الاسم.

استمارة 2 جند (للطلاب الذكور المصريين فقط)، توجد بمكاتب البريد، ويدون فيها اسم الطالب والعنوان وتاريخ الميلاد والتوقيع.

موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة من هاتين المدرستين للالتحاق باحدى الكليات.

مظروف عليه طابع بريد وعنوان الطالب كاملا.

استلام الجامعة للاوراق لا يعنى قبول الطالب بالجامعة التى تسلمت اوراقه.

لا تقبل الاوراق التى ترسل عن طريق البريد، وانما يجب تسليمها للجامعة عن طريق الطالب شخصيا او عن طريق احد اقاربه.

يمكن للطالب التقدم الى الجامعة بأصل ايصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد او بيان درجات معتمد او صورة طبق الاصل معتمدة من الجهة المانحة ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية للثانوية غير المصرية على ان يتقدم الطالب بالشهادة الاصلية المعتمدة للجامعة فى موعد غايته بداية الفصل الدراسى الثانى.

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024

وتستعرض فيتو الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة في العام الماضي 2024، لكي يساعد الطلاب في تحديد الكلية المناسبة وفقا للمجموع الذي سيحصل عليه الطالب:

الطب: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

كليات أخرى (إعلام، تمريض، حقوق، إلخ): 53% أو 58% حسب الجامعة.

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