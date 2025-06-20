تنسيق الجامعات 2025، مصروفات كلية الإعلام بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2025.. يجذب تخصص الإعلام الكثير من طلاب شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويقبلون عليه بكثافة كبيرة، الأمر الذي دفع كل الجامعات الخاصة تقريبًا لإنشاء كليات للإعلام.

وتنتشر كليات وأقسام وشعب الإعلام بمختلف أنحاء الجمهورية، ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا، وبدأ طلاب الشهادات الثانوية في البحث بكثرة عن المصروفات الدراسية لكلية الإعلام عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت.

وتستعرض بوابة فيتو مصروفات كلية الإعلام، بالجامعة الأهلية، والجامعات الخاصة، تسهيلا وتيسيرا على الطلاب.

مصروفات كلية الإعلام بالجامعات الأهلية 2025

مصروفات كلية الإعلام جامعة الجلالة: 60,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة الإسكندرية الأهلية: 50,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة بني سويف الأهلية: 35,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام بالجامعات الخاصة 2025

مصروفات كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (عربي وإنجليزي): 61,100جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للشهادات المعادلة (عربي وإنجليزي): 75,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر: 55,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة سيناء (عربي): 46,200 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة سيناء (إنجليزي): 51,500 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب: فئة (أ) 70,000 جنيه، فئة (ب) 80,000 جنيه، فئة (ج) 100,000 جنيه، فئة (د) 200,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 45,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة النهضة: 46,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية: 55,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام بالجامعة البريطانية: 175,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة مصر الدولية للطلاب المصريين: فئة (أ) 250,000 جنيه، فئة (ب) 260,000 جنيه، فئة (ج) 270,000 جنيه، فئة (د) 300,000 جنيه.

مصروفات كلية الإعلام جامعة مصر الدولية للطلاب الأجانب: 13,500 جنيه استرليني.

مصروفات كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للطلاب المصريين: فئة (أ) 4855 دولار، فئة (ب) 5755 دولار، فئة (ج) 6115 دولار.

مصروفات كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للطلاب الأجانب: فئة (أ) 4985 دولار، فئة (ب) 5975 دولار، فئة (ج) 6335 دولار

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