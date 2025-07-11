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تنسيق الجامعات 2025، تعليمات هامة للطلاب بشأن اختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يبدأ غدا السبت 12 يوليو رسميا التسجيل لأداء اختبارات القدرات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24 يوليو.

ووفقا لموقع التنسيق الإلكتروني فإن التسجيل لاختبارات القدرات يتم خلال الفترة المحددة من 12 إلى 24 يوليو 2025، وتعتبر هذه هي الفرصة الوحيدة للتسجيل لها بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

وتستعرض بوابة فيتو في السطور التالية الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات كشرط أساسي للقبول بها، إضافة إلى أهم التعليمات التي يجب على الطلاب معرفتها قبل أداء اختبارات القدرات.

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات

حدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، كشرط أساسي للقبول بها، وهي كالتالي: 

  • كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور).
  • كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).
  • كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
  • كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
  • كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)
    أولًا:الفنون الجميلة "شعبة الفنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
     ثانيًا: الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا – أسيوط - المنصورة).

تعليمات هامة للطلاب قبل انطلاق اختبارات القدرات

وحذرت وزارة التعليم العالي الطلاب من بعض الامور الهامة قبل اختبارات القدرات، كما وجهت بعض التعليمات التي من الضروري الإلتزام بها وهي كالتالي:

  • ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
  • الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.
  • غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.
  • ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية
     

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