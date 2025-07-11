الحساب كان متهكر، نجم منتخب السعودية يثير الجدل بإعلان الاعتزال

أثار اللاعب عبد الله عطيف، نجم خط وسط أهلي جدة والمنتخب السعودي، حالة من الجدل الواسع في الوسط الرياضية، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بيانا يعلن من خلاله اعتزاله كرة القدم، قبل أن يخرج لاحقا لينفي الأمر.

وكانت رسالة اعتزاله قد نشرت عبر الحساب الشخصي له، وجاء فيها: "أصعب قرار في حياتي، والحمد لله على كل حال، ولعل في الأمر خيرة، يا رب".

كما تضمنت الرسالة شكرا خاصا للجماهير على دعمهم له خلال مسيرته، خاصة في فترات الإصابة، مع تمنياته للجميع بالتوفيق.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير والإعلاميين مع الرسالة، وانهالت التعليقات التي تودع اللاعب صاحب المسيرة الحافلة، لا سيما بعد ابتعاده عن الملاعب منذ إصابته القوية بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2023، وهي الإصابة الثالثة له من نفس النوع خلال مسيرته.

لكن بعد ساعات، خرج عبد الله عطيف لينفي ما نشر، مؤكدا أن حسابه تعرض للاختراق، وكتب: “الحساب كان متهكر للأسف.. رجعته ولله الحمد”.

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