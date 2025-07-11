إعدام مخرج مسرحي (قصة ذات دلالة)!

كان في انطلاقته الأولي يبشر بمخرج مختلف.. موهبة فذة وحضور طاغ وإطلالة متميزة وخطوات ثابتة وثقة لم ترها دور وزارة الثقافة ومسارح مصر منذ فترة طويلة!



تقدم للمهرجان الشهير بعمل رأي أنه يتناسب مع ما يجري في بلادنا وما حولها بل والعالم كله.. والمشاركة في مثل هذه المهرجانات الدولية لها شروطها ولها إجراءاتها ولها خطواتها.. كما لها قبل ذلك كله.. معاييرها!



كل ما سبق حصل عليه ومر به وأنجزه كله وبدعم من كافة الدوائر التي عليها أن توافق أو تجيز.. تحول العمل المسرحي إلي حقيقة حية.. نعم إنه بمعاييرنا المسرحية يحتاج إلي تركيز شديد وربما إلي شرح واف.. لكنه حتي بمعايير المهرجان الذي يشارك فيه متقدم ومبهر..وقل إنه خليط من الرقص التكعيبي علي البالية علي ما يم علي سيرك مع موسيقي مدهشة لـ مرسي الخطاب.



أحد المسارح بالاسكندرية استضاف العرض لمدة شهر كامل، واستمرت الإشادات من كل اتجاه وفي كل اتجاه.. تحي العمل ومؤلفه ( مصطفي عبد الحميد) ومخرجه وممثليه (منهم من تأكدت موهبتهم وصدق رؤية المخرج فيهم ومنهم صبري فواز ولمياء الأمير وعلاء قوقة) وموسيقاه وديكوره.. ولم يستثني من الإشادة إلا الجمهور ! ومع كل إشادة ومدح يتقدم مسئول ما يقول "نحن هنا" لافتا النظر لنفسه والنجاح لخبرته والتألق لبعد نزره!



مشهد واحد أسيئ فهمه يمس أحد المقدسات وأستغله البعض للوقيعة مع دولة عربية شقيقة.. وانقلبت الدنيا.. وفجأة يستنكر من مدح بالأمس وينكر من تباهي بمعرفته بالعمل وتنصل الجميع من مسئولياتهم.. وألقوها في وجه المخرج.. أنها رؤيته.. لم يراجع أحد.. لم يستأذن أحد.. الخ الخ !



هوجم المخرج بعنف.. واتهم بكل الاتهامات الممكنة.. بلغت حد اتهامه بالزندقة والكفر !

اعتزل المخرج الدنيا كلها.. بعد أن تنكر له الجميع.. حتي من وقف إلي جانبهم في مواقف عديدة. باعوه.. فزادت عزلته.. وانزوي بعيدا عن الجميع.. وبقي -تقول الروايات- في شقة صغيرة في حي شعبي لا يخرج ولا يستقبل أحد.. وتقول الروايات أنه بقي معتكفا في إحدي الزوايا الصغيرة في الحي الشعبي نفسه!

ذات فجر.وجدوه ميتا. قتله الاكتئاب. قتله تنمر المجتمع.. لم يسمعوه.. لم يفهموه.. لم يرحموه.. ورحل منصور محمد بعد أشهر من الحملة ضده وكان في العشرينيات من عمره !

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