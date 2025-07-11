الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 35 شخصا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد 35 شخصا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، متعمدا استهداف الفلسطينيين أثناء تواجدهم بالقرب من مراكز المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بوقوع 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع منذ الفجر، بينهم 10 من منتظري المساعدات.

مصدر طبي في غزة: شهيدان بخان يونس ومصابون بحي الصفطاوي

من جهته، أكد جهاز الإسعاف والطوارئ استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بوقوع شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منطقة السطر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

سرايا القدس تبث مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في غزة (فيديو)

جيش الاحتلال: إصابة جنديين خلال اشتباك شمال غزة

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من حامد حمدان بعد رفض إدارة بتروجت انتقاله إلى الزمالك

تفاصيل جلسة نجم الأهلي مع محمد يوسف للرحيل عن الفريق

الأهلي يخطر وسام أبو علي بغلق ملف رحيله عن الفريق في هذا الموعد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سر قرار وزير الرياضة بتأجيل انتخابات الأندية

تعرف على موعد رفع الدعم عن الغاز الطبيعي للمنازل

لماذا سمي سيدنا جبريل عليه السلام بـ روح القدس؟

وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

خدمات

المزيد

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

التوقفات الدولية للفيفا قبل نهاية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة من كنوز الدعاء النبوي لهذا السبب (فيديو)

لماذا سمي سيدنا جبريل عليه السلام بـ روح القدس؟

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثالثة من المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads