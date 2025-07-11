الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تبث مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في غزة (فيديو)

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

بثت ســرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد من قنص مقاتليها جندي إسرائيلي شرقي حي التفاح شرقي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار أمس في منطقة المسلخ جنوب غربي خان يونس.

إصابة جنديين خلال اشتباك شمال غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة جنديين خلال اشتباك في شمال غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة الليلة الماضية.

مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال

 الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش فقد 5 من جنوده في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن جميعهم ينتمون إلى كتيبة نيتساح يهودا.

 

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سرايا القدس فلسطين غزة كتائب القسام

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