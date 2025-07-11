كيفية الحفاظ على صحة الجسم ومحاربة الشيخوخة مع التقدم في العمر

مع تقدمنا في العمر، يمر الجسد بسلسلة من التغيرات التي تمتد من القلب والعينين إلى البشرة والعظام، وفهم هذه التحولات وما هو طبيعي منها يمكن أن يمكّننا من اتخاذ خطوات بسيطة لتأخير أو تقليل آثارها، والحفاظ على صحة أفضل.

تأثير الشيخوخة على القلب

مع مرور السنوات، تزداد الشرايين والأوعية الدموية صلابة، مما يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم. هذا الضغط المتزايد قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل قلبية أخرى، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

وللحفاظ على صحة القلب، يجب الحفاظ على النشاط البدني. حتى التمارين المعتدلة يوميًا، مثل المشي أو الجري أو السباحة، تساعد في الحفاظ على وزن صحي وخفض ضغط الدم. والحرص على تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، وتحكم في مستويات التوتر. والحصول على قسط كافٍ من النوم (7-8 ساعات يوميًا) لدعم عملية إصلاح وشفاء القلب والأوعية الدموية.

تأثير الشيخوخة على البشرة

قد يلاحظ الشخص أن بشرته أصبحت أكثر جفافًا وأقل مرونة، ويرجع ذلك إلى انخفاض إفراز الزيوت الطبيعية وقلة التعرق وفقدان بعض الأنسجة الدهنية تحت الجلد، مما يجعلها تبدو أرق. قد تظهر أيضًا التجاعيد وبقع التقدم في السن والزوائد الجلدية.

لتجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه يجفف البشرة، واستخدم الماء الدافئ بدلًا من ذلك. دائمًا ما ضع واقي الشمس وارتدِ ملابس واقية عند التعرض لأشعة الشمس. افحص بشرتك بانتظام واستشر طبيبك إذا لاحظت أي تغيرات غير عادية، مثل الشامات. إذا كنت مدخنًا، فإن الإقلاع عن التدخين يعد خطوة مهمة، فهو يقلل من ظهور التجاعيد.

تأثير الشيخوخة على الحواس

قد يواجه الشخص صعوبة في التركيز على الأشياء القريبة، وقد يحتاج إلى نظارات للقراءة لأول مرة. قد يلاحظ أيضًا زيادة في الوهج وصعوبة في التكيف مع التغيرات المفاجئة في الإضاءة. أما بالنسبة للسمع، فقد يصبح من الصعب متابعة المحادثات في الأماكن المزدحمة أو سماع الترددات العالية.

من المهم فحص النظر والسمع بانتظام. وارتداء نظارات شمسية لحماية العين في الأماكن المفتوحة، واستخدم سدادات الأذن للحماية من الضوضاء العالية.

تأثير الشيخوخة على الأسنان واللثة

قد يلاحظ الشخص أن لثته تبدو وكأنها تنحسر عن الأسنان. بعض الأدوية يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان والالتهابات.

من المهم غسل الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدم خيط الأسنان مرة واحدة لإزالة بقايا الطعام والبلاك، وهي أفضل طريقة للوقاية من أمراض اللثة وفقدان الأسنان.

الشيخوخة والعظام

مع بداية الأربعينيات والخمسينيات، تبدأ العظام في الضعف وتصبح أقل كثافة وأكثر هشاشة، مما يزيد من خطر الكسور. قد تلاحظ أيضًا أن طولك قد يقل بمقدار 2.5 إلى 5 سم بسبب تقلص أقراص العمود الفقري. قد تشعر بتيبس في المفاصل نتيجة لتناقص أو تآكل السوائل والغضاريف التي تبطنها، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل.

تأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د. تشمل مصادر الكالسيوم الجيدة منتجات الألبان واللوز والخضراوات الورقية مثل البروكلي والكرنب. قد يوصي طبيبك أيضًا بمكملات الكالسيوم.

فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. يمكنك الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس، وتناول التونة والسردين وصفار البيض، والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب.

الجهاز البولي والهضمي

قد تواجه صعوبة في التحكم في المثانة، وهي حالة تعرف باسم "سلس البول"، وتصيب حوالي 10% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. قد يحدث تسرب بسيط عند السعال أو العطس، بينما يفقد البعض كمية كبيرة من البول. قد يكون انقطاع الطمث عاملًا لدى النساء، وتضخم البروستاتا لدى الرجال، وقد تلاحظ أيضًا أن عملية الإخراج لديك ليست منتظمة كما كانت في السابق. بعض الحالات الطبية مثل السكري أو بعض الأدوية (أدوية ضغط الدم، النوبات، الباركنسون، الاكتئاب، مكملات الحديد، مسكنات الألم المخدرة) يمكن أن تبطئ حركة الأمعاء وتسبب الإمساك.

إذا كان المريض يعاني من سلس البول، يجب استشر الطبيب؛ ففي معظم الحالات، يمكن السيطرة على الأعراض أو علاجها، حاول تجنب الكافيين والكحول والمشروبات الغازية والأطعمة الحمضية التي قد تزيد الحالة سوءًا.

بجانب ممارس تمارين كيجل لشد عضلات قاع الحوض وتحسين التحكم في المثانة (اضغط كما لو كنت تحبس البول لمدة 5 ثوانٍ، ثم استرخِ لمدة 5 ثوانٍ، كرر 4-5 مرات عدة مرات يوميًا). لتجنب الإمساك، تناول الكثير من الألياف من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، واشرب الكثير من الماء، وحاول ممارسة الرياضة يوميًا لتنشيط حركة الأمعاء.

كيفية الحفاظ هلى قوة العضلات

مع التقدم في العمر، نفقد كتلة العضلات، مما قد يؤدي إلى ضعف وقلة النشاط.

من المهم ممارس بعض التمارين المعتدلة يوميًا، مثل المشي السريع أو رفع الأثقال الخفيفة، لتقوية العضلات ووظائفها، بالإضافة لتناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون مثل الأسماك والدجاج. وتجنب السكر والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وتقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة، فقد لا تحتاج إلى نفس الكمية التي كنت تحتاجها سابقًا.

في حين أننا لا نستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلا أن العناية بالجسد وتعديل نمط الحياة بذكاء يمكن أن يساعدنا على الاستفادة القصوى من أجسامنا مع تقدمنا في العمر.

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