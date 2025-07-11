الجمعة 11 يوليو 2025
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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية غدا

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر اعتبارا من يوم غد السبت الموافق 12 من الشهر الجاري، وأكد أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء. 

وأكد محافظ الدقهلية تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

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