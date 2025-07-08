الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع السفير الباكستاني التعاون في مبادرات مكافحة الأمراض الوبائية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وباكستان، ومشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه هذه العلاقات في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مؤكدًا حرص مصر على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الصحية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في مجال مبادرات الصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، والتدريب الطبي، إلى جانب الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي لنقلها إلى باكستان.

دعم أهداف التغطية الصحية الشاملة في باكستان

 

وأشار عبدالغفار إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم أهداف التغطية الصحية الشاملة في باكستان، بما يشمل برامج الفحص المبكر والكشف عن الأورام السرطانية، إضافة إلى التنسيق للاستفادة من خبرة مصر في منظومة التطعيمات لمكافحة الأمراض المعدية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق بين الجانبين لاستقبال وفود طبية باكستانية وإيفاد وفد طبي مصري لعرض التجربة المصرية في مبادرات الصحة العامة، واستعراض النجاحات المحققة والنتائج الملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى في مجال الرعاية الصحية، وتقديم النموذج المصري الناجح في هذا المجال.

من جانبه، أعرب السفير عامر شوكت عن تقديره للنظام الصحي المصري وثقته في الكوادر الطبية المصرية، مثمنًا جهود مصر في مواجهة الأمراض الوبائية، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية، ومكافحة الأمراض الوبائية، وتطوير منظومة الخدمات الصحية.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة.

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التهاب الكبد الوبائي التهاب الكبد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التغطية الصحية الشاملة العاصمة الإدارية الجديدة

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