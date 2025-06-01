الطب البيطري بالإسماعيلية يشدد الرقابة على أسواق الماشية استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

تواصل مديرية الطب البيطري، في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ خطة تقصي وبائي ميداني شامل ومنظم داخل أسواق الماشية الحية بالمحافظة.

تكثيف اللجان البيطرية

وأشار هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، أن أعمال التقصي تضمنت تكثيف اللجان البيطرية والمرور الدوري على أسواق الماشية والأغنام لفحص الحيوانات المعروضة، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، خاصة مع تزايد الإقبال على الشراء خلال موسم الأضاحي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكدت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية على مواصلة جهودها في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان سلامة الثروة الحيوانية، وتوفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

و يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واستعدادًا لموسم الأضاحي ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة للحد من انتشار الأمراض الوبائية وضمان سلامة الماشية واللحوم المتداولة في الأسواق.







حملة مكبرة بمشاركة كافة الجهات لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على أرواح المواطنين

وعلى صعيد أخر تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على نقاط الذبيح ومحال الجزارة بمدينة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة مديريات التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، والصحة، بجانب مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، وإدارات البيئية، المخلفات الصلبة، والتفتيش المالي والإداري "الحوكمة" بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على أرواح المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بتنظيم أماكن الذبيح (نقاط الذبيح) بالتنسيق مع الجهات المختصة (الوحدات المحلية – الطب البيطري – الصحة) لتجهيز نقاط الذبيح المطابقة للشروط البيئية والصحية، ومنع الذبح العشوائي في الشوارع والساحات العامة.

بجانب التوعية البيئية من خلال إطلاق حملات توعية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة الإعلام بالديوان العام وعمل ندوات للمواطنين للتوعية بأهمية الذبيح بالأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح العشوائي.

والرقابة والتفتيش على المجازر ونقاط الذبيح على مدار أيام عيد الأضحى؛ وذلك للتأكد من رفع المخلفات والنفايات بطريقة بيئية آمنة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما وجَّه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتقسيم العمل بالتناوب للرقابة والمرور على كافة الأنشطة من المخابز البلدية والمطاعم والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق الجمهور المواطنين، والتنسيق على عمل حملات مكبرة مع (الطب البيطري – مباحث التموين – هيئة سلامة الغذاء – الصحة)؛ للمرور على ثلاجات بيع اللحوم وأماكن الذبح للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المنظمة في هذا الشأن.

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