محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير نادي العاملين

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بنادي العاملين بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والمحاسب بدر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، والمهندسة منى الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

تذليل العقبات أمام استكمال المشروع

ناقش الاجتماع مراحل التنفيذ الحالية، وتذليل العقبات أمام استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة للعاملين ولرواد النادي.

التشديد على عدم إعاقة الرؤية البصرية لنهر النيل

ووجّه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية – المشرف على تنفيذ المشروع – والشركة المنفذة، بتكثيف الأعمال وسرعة الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع التشديد على عدم إعاقة الرؤية البصرية لنهر النيل، والحفاظ على الموقع المتميز للنادي، وتطوير المنطقة المحيطة به بما يتلاءم مع قيمته ومكانته.

المحافظ: النادي يجب أن يعكس صورة مشرفة للعاملين بالجهاز التنفيذي

وأكد "مرزوق" أن نادي العاملين يجب أن يعكس صورة مشرفة للعاملين بالجهاز التنفيذي، ويُعد متنفسًا حضاريًا يليق بجهودهم، ويأتي تطويره في إطار اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل والاهتمام بالعاملين في القطاع العام.

واختُتم " محافظ الدقهلية " الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية من قبل إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لرؤية المحافظة في تقديم منشآت خدمية وترفيهية تليق بالعاملين والمواطنين على حدٍ سواء.

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