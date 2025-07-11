"الوزراء" يستعرض جهود تطوير مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة في تطوير مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المطارات المصرية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف الجوانب، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي الذي يعد أحد أكبر المطارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبوابة الرئيسة لدخول مصر.

وخضع المطار لعمليات تطوير وتحديث مستمرة ليواكب أحدث المعايير العالمية، ويشهد المطار حاليًا نقلة نوعية في مختلف مرافقه وخدماته، من خلال خطة تطوير متكاملة، تشمل التوسع في البنية التحتية، وتحديث أنظمة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

أوائل المطارات المصرية الحاصلة على شهادة "الأيزو"



وخلال الفيديو، أوضح اللواء طيار جمال الجندي، مستشار رئيس مجلس الإدارة للعمليات بـمطار القاهرة الدولي، أن المطار يعد من أوائل المطارات المصرية الحاصلة على شهادة "الأيزو" في مجالات الجودة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية.



وأشار "الجندي" إلى أنه تم تزويد المطار بشاشات تفاعلية لعرض كافة تفاصيل الرحلات، بهدف تحسين تجربة المسافرين وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تدشين خدمة إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا "Self Check - in"، لتسهيل وتسريع إجراءات السفر على المسافرين ومنع التكدس، لمواكبة أحدث المطارات العالمية.



وتابع مستشار رئيس مجلس الإدارة للعمليات بمطار القاهرة الدولي، أن مطار القاهرة يقدم العديد من الخدمات للركاب خاصة ركاب "الترانزيت" منها الكافيتريات، و"كبسولات النوم" وهي خدمة جديدة وفرها المطار لركاب رحلات الترانزيت.



وأضاف "الجندي" أن مطار القاهرة يضم خدمة القطار الآلي وهي خدمة مجانية تتيح للركاب التنقل بين مختلف صالات المطار، بالإضافة إلى خدمة "شاتل باص" التي تمكنهم من الوصول لكافة مبان المطار بسهولة دون أي رسوم، حيث يستغرق زمن التقاطر بين الأتوبيسات نحو 15 دقيقة، ما يسهم في تسهيل حركة الركاب.



من جانبه، أوضح اللواء أيمن عبد الفتاح، رئيس قطاع الأمن بمطار القاهرة الدولي، أنه تم إجراء توسعات في المدخل المقابل لصالة السفر رقم (3)، ليضم ثلاث حارات، بالإضافة إلى ثلاث حارات خارجية، الأمر الذي ساهم في تيسير حركة دخول الركاب إلى الصالة.



وأكد "عبد الفتاح" أن شركة ميناء القاهرة الجوي تحرص على تقديم خدمات مخصصة لذوي الهمم، من بينها إنشاء أماكن لإنزالهم أمام صالة السفر، بالإضافة إلى توفير نقاط خدمة مخصصة لهم لإنهاء إجراءات سفرهم بما يضمن سهولة حركتهم وتنقلهم.



وأعرب عدد من الركاب، من مختلف الجنسيات، عن رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة في مطار القاهرة الدولي، مؤكدين أن المطار يشهد تطورًا ملحوظًا في كفاءة التشغيل وجودة الأداء، بما يضاهي كبرى المطارات العالمية، كما أشادوا كذلك بكفاءة العاملين وحسن تعاملهم، وسلاسة وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، إلى جانب توافر صالات انتظار واستراحة متميزة، وخدمة عملاء تتميز بالاحترافية العالية.



وأشار الركاب إلى أن تجربة السفر عبر مطار القاهرة أصبحت أكثر تنظيمًا ومرونة، في ظل الحرص الدائم من إدارة المطار على توفير بيئة مريحة تلبي احتياجات جميع فئات المسافرين، مشيرين إلى أن مستوى الخدمات الحالي يعكس نقلة نوعية في تحسين تجربة الركاب بشكل شامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.