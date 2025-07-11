الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل إنشاء مبنى الركاب 4 الجديد في مطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

قدّم المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع مبنى الركاب رقم (4)؛ تضمن العرض الجوانب التشغيلية والاستثمارية للمشروع، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، جاء ذلك خلال ندوة بالسفارة الأمريكية.

وأكد عرب أن مبنى الركاب (4) يُعد أحد المشروعات التوسعية الاستراتيجية في مطار القاهرة الدولي، حيث يتم التخطيط له وتصميمه وفقًا لأحدث المعايير الذكية في تشغيل المطارات، وسيعتمد المشروع على أنظمة متقدمة تشمل الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني والبنية التحتية، بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

هذا ويواكب المشروع التطورات التقنية في مجال تشغيل المطارات، مع دمج تقنيات خارجة حديثًا من مسارات البحث والتطوير. وعبر تقديم بيئة ذكية بالكامل، من المتوقع أن يقدم هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في تصميم وتشغيل مطارات المستقبل حول العالم، كما سيضع المسافر في قلب أولوياته، من خلال تقليل التدخل البشري وتعظيم الاعتماد على التقنيات الذكية، بما يجعل المبنى الجديد في مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا عالميًا التي تقدم خدمات وتجارب سفر استثنائية.

وستُصمم المناطق التجارية والخدمية بناءً على تحليلات سلوكية واهتمامات المسافرين، لتوفير تجربة مخصصة لكل مسافر، تعزز من كفاءة التشغيل والعائد التجاري، بالاضافة الي مدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال.

مواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الدولي الشركة المصرية القابضة للمطارات الملاحة الجوية شبكة طرق تشغيل المطارات

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

بعد فتح التسجيل لاختبار القدرات، خطوات التسجيل على موقع التنسيق والرابط الرسمي

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية بقطاع الطاقة

شركة الطيران الصينية تدشن أولى رحلاتها لمطار القاهرة الدولي

القابضة للمطارات تشكر العاملين بمطار القاهرة في التعامل مع أزمة انقطاع شبكات الاتصالات

التعليم العالي تجيب عن 13 سؤالا بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

مستشار الرئيس يفتتح فعاليات مؤتمر قسم أمراض الدم وزرع النخاع بجامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2025، موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حجم الأضرار والإصابات في تجدد الحريق بسنترال رمسيس، غلطة محمد رمضان التي دفع ثمنها نجله، مفاجأة عن وسام أبو علي

الزمالك يخوض أول ودية اليوم تحت قيادة فيريرا

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

سعر السكر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025

خسارة وحيدة و3 رباعيات، مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والطماطم وارتفاع 4 أصناف

انخفاض سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

الأهلي يواجه شباب بلوزداد وديًا في 25 يوليو

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

المزيد

انفوجراف

أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

120 سنة على وفاة الإمام محمد عبده، رمز الإصلاح والتجديد في الفقه الإسلامي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية