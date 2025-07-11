تفاصيل إنشاء مبنى الركاب 4 الجديد في مطار القاهرة

قدّم المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع مبنى الركاب رقم (4)؛ تضمن العرض الجوانب التشغيلية والاستثمارية للمشروع، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، جاء ذلك خلال ندوة بالسفارة الأمريكية.

وأكد عرب أن مبنى الركاب (4) يُعد أحد المشروعات التوسعية الاستراتيجية في مطار القاهرة الدولي، حيث يتم التخطيط له وتصميمه وفقًا لأحدث المعايير الذكية في تشغيل المطارات، وسيعتمد المشروع على أنظمة متقدمة تشمل الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني والبنية التحتية، بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

هذا ويواكب المشروع التطورات التقنية في مجال تشغيل المطارات، مع دمج تقنيات خارجة حديثًا من مسارات البحث والتطوير. وعبر تقديم بيئة ذكية بالكامل، من المتوقع أن يقدم هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في تصميم وتشغيل مطارات المستقبل حول العالم، كما سيضع المسافر في قلب أولوياته، من خلال تقليل التدخل البشري وتعظيم الاعتماد على التقنيات الذكية، بما يجعل المبنى الجديد في مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا عالميًا التي تقدم خدمات وتجارب سفر استثنائية.

وستُصمم المناطق التجارية والخدمية بناءً على تحليلات سلوكية واهتمامات المسافرين، لتوفير تجربة مخصصة لكل مسافر، تعزز من كفاءة التشغيل والعائد التجاري، بالاضافة الي مدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال.

مواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.

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