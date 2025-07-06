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أخبار مصر

مطار القاهرة الدولي يستقبل أكثر من 2.3 مليون راكب في يونيو 2025

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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سجّل مطار القاهرة الدولي خلال شهر يونيو 2025 حركة نشطة في أعداد الركاب والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,390,855 راكبًا، على متن 17,919 رحلة جوية.

وشهد المطار مغادرة 1,098,938 راكبًا عبر 8,934 رحلة، في حين بلغ عدد القادمين 1,291,917 راكبًا وصلوا على متن 8,985 رحلة.

ويأتي هذا الأداء في ظل تطبيق إجراءات تشغيلية دقيقة، أسهمت في تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول.

كما ساهمت خدمات المطار الحديثة، والتي تشمل تفعيل خدمات إنهاء الإجراءات الذاتية وتركيب لوحات إرشادية جديدة في أنحاء المطار، في تحسين تجربة المسافر وضمان سرعة وكفاءة التشغيل.

 

وتعكس هذه المؤشرات قدرة مطار القاهرة الدولي على التعامل مع الكثافة المتزايدة في حركة الطيران، مع الحفاظ على جودة الخدمة، ما يعزز مكانته كبوابة مصر الأولى.

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