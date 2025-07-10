شركة الطيران الصينية تدشن أولى رحلاتها لمطار القاهرة الدولي

استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس الأربعاء أُولى رحلات شركة الطيران الصينية (Air China) القادمة من بكين. وقد تم استقبال الطائرة بمدافع المياه لدى وصولها الى أرض المهبط في أجواء احتفالية، وهو البروتوكول المتبع عند افتتاح خط طيران جديد.

وكان في مقدمة حضور الاحتفالية الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ومجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وأحمد الفنجري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران.

وتعتزم شركة طيران (Air China) تسيير 3 رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة، مما يعكس التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات. ويعد خط الطيران الجديد بين القاهرة وبكين خطوة مهمة لدعم حركة السياحة والسفر والتبادل التجاري وحركة الشحن بين البلدين.

يذكر أن الشركة المصرية لخدمات الطيران تقدم كافة الخدمات الأرضية للشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي.

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