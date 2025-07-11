القبض على عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بمنطقة المقطم.

سرقة الهواتف المحمولة بالمقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولين المصدر.



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.