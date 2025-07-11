الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

القبض على عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بالمقطم

المتهمان
المتهمان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بمنطقة المقطم.

سرقة الهواتف المحمولة بالمقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولين المصدر.


وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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