تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ مواطن بعد تعطل المصعد واحتجازه داخله بأحد العقارات بمنطقة المقطم.

الحماية المدنية تنقذ مواطنًا احتُجز داخل مصعد بأحد العقارات في المقطم

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود شخص محتجز داخل مصعد متعطل في عقار سكني بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المصعد قد تعرض لعطل مفاجئ أثناء استقلال أحد المواطنين له، ما أدى إلى توقفه بين الطوابق.

وبجهود سريعة ومنظمة، نجح رجال الإنقاذ في إخراج المواطن المحتجز دون أي إصابات، وسط إشادة من الأهالي بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وحسن التعامل مع الموقف.

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