الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسامة ربيع يكرم مشرفي محطة إرشاد القنطرة لحسن تصرفهما خلال حادث جنوح سفينة الغطس (صور)

تكريم مشرفي محطة
تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، كلا من: يوسف السيد أبو العلا ريس بحري، وعمرو عبد القادر عطا الله ريس بحري من مشرفي محطة إرشاد القنطرة، وذلك تقديرًا لإخلاصهما في العمل وحسن تصرفهما خلال حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED 1 الذي وقع بالقناة أول أمس، مما كان له أكبر الأثر في عدم حدوث أية إصابات للمواطنين بمعدية القنطرة.  

أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1

أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس (صور)

تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة 

وحرص الفريق ربيع خلال لقائه بمشرفي محطة إرشاد القنطرة على توجيه الشكر وتقديم شهادات التقدير وكلمات الإشادة، وذلك بحضور المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.  

 

إشادة بدور مشرفي محطة الإرشاد 

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بالدور الهام الذي قام به مشرفى محطة إرشاد القنطرة بملاحظة انحراف سفينة الغطس RED ZED1 عن خط سيرها بعد تعرضها لعطل في أنظمة توجيه السفينة في الكيلو متر ٤٥ ترقيم القناة، وحسن تصرفهم بسرعة إبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إخلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع في وقت قياسي لمنع حدوث أية إصابات أو خسائر جسيمة ناتجة عن التصادم الموازي الذي حدث بين جسم السفينة ورصيف المعدية. 
 

جانب من مراسم التكريم،فيتو 
تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو 

وأكد الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تعكس كفاءة ووطنية العاملين بالهيئة في كافة مواقع العمل ومدى ارتباطهم وحرصهم على انتظام الملاحة بالقناة والحفاظ على منشآت الهيئة وسلامة الأفراد والمواطنين.
 

قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تمكنها من التعامل الفوري مع المواقف الطارئة 

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد على أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته لجنة تحقيقات الحوادث التابعة للهيئة عن واقعة جنوح سفينة الغطس RED ZED 1، أكدت عدم وجود أية خسائر بشرية أو إصابات، وسلامة السفينة بشكل عام مع وجود بعض التلفيات الجاري حصرها في موقع الحادث.  

التعامل باحترافية شديدة مع الموقف الطارئ 

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في التعامل باحترافية شديدة مع الموقف الطارئ، حيث تعرضت سفينة الغطس RED ZED 1 خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، أمس الجمعة، لفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه أدى إلى انحرافها بالكيلومتر ٤٥ ترقيم القناة بموقع معدية الركاب بالقنطرة غرب. 
 

جانب من مراسم التكريم،فيتو 
تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو 

احترافية مرشدي القناة في التعامل مع الموقف 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة لإدارة الموقف الطارئ حالت دون وقوع اصطدام مؤثر برصيف المعدية، مشيرا في هذا الصدد إلى احترافية مرشدي القناة ممن تواجدوا على السفينة RED ZED1 ونجاحهم في منع التصادم العمودي والمباشر بين بدن السفينة مع رصيف المعدية ليكون التصادم موازي لمنع حدوث أضرار جسيمة، علاوة على الدور الاستباقي الهام الذي قام به مشرفي محطة إرشاد القنطرة بملاحظة إنحراف السفينة عن خط سيرها وإبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إخلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع في وقت قياسي لمنع حدوث أية إصابات أو خسائر جسيمة. 

جانب من مراسم التكريم،فيتو 
تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو 

تحرك فوري من قاطرات الهيئة 

وأضاف الفريق ربيع أنه بمجرد تلقى مركز مراقبة الملاحة إخطارا بانحراف السفينة عن مسارها تحركت على الفور ثلاث قاطرات تابعة للهيئة وهي القاطرات "مصر الجديدة" و"مساعد ٤" و"سويس ١"، وذلك للتعامل مع الموقف الطارئ، حيث تمكنت القاطرات من استعدال السفينة في موقعها، ثم تأمينها بعد إصلاح السفينة بمعرفة طاقمها ثم التحرك بمحاذاتها إلى منطقة البلاح، ثم منطقة البحيرات الكبرى.  

قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمات 

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تمكنها من التعامل السليم والفوري مع المواقف الطارئة والتعامل الأمثل مع الظروف والمواقف غير الاعتيادية، مشيدا بكفاءة مرشدي القناة في التحكم وتأمين عبور سفن قافلة الجنوب حتى خروج السفينة RED ZED 1 إلى منطقة ازدواج القناة بالبلاح، وذلك بالتعاون مع مركز الحركة الرئيسي ومركز مراقبة الملاحة والذي تحول لغرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمة تتولى توجيه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتحرك الوحدات والقاطرات البحرية اللازمة لإدارة الأزمة والحفاظ على انتظام الملاحة في القناة. 

الملاحة بقناة السويس لم تتأثر  

كما أكد الفريق ربيع على عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة  نتيجة للحادث، حيث تمت إدارة الأزمة بشكل كامل في وقت قياسي خلال ٦٠ دقيقة، منوها عن عدم تأثر عملية انتقال المواطنين بين ضفتي القناة بموقع معدية القنطرة، حيث تم على الفور استبدال المعدية التي تعرضت للحادث بأخرى احتياطية واتخاذ اللازم حيال تحديد التلفيات وإصلاح الأعطال بمعرفة اللجان المعنية التابعة للهيئة. 
 وأوضح الفريق ربيع أن التقرير الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة بعد إجراء المعاينة المبدئية للسفينة أكد سلامة بدن السفينة بشكل عام وعدم وجود ما يمنع من مواصلة إبحارها مرة أخرى بعد إجراء الإصلاحات المؤقتة لفتحة صغيرة موجودة في مقدم السفينة فوق مستوى سطح الماء، وفور الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية واستكمال التحقيقات المتعلقة بالحادث. 

واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالذكر، أن سفينة الغطس RED ZED 1 يبلغ طولها ٢١٧ مترا، وعرضها ٤٣ مترا، وحمولتها ٤١ ألف طن، وعبرت القناة خلال رحلتها قادمة من هولندا ومتجهة إلى السودان. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس سفينة العطس ريد زى ون معدية القنطرة الفريق أسامة ربيع يكرم مشرفي منطقة القنطرة الملاحية حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED 1

مواد متعلقة

أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس (صور)

أسامة ربيع: الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر مواتية لعودة السفن تدريجيًا لقناة السويس (صور)

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية