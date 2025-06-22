أسامة ربيع يكرم مشرفي محطة إرشاد القنطرة لحسن تصرفهما خلال حادث جنوح سفينة الغطس (صور)

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، كلا من: يوسف السيد أبو العلا ريس بحري، وعمرو عبد القادر عطا الله ريس بحري من مشرفي محطة إرشاد القنطرة، وذلك تقديرًا لإخلاصهما في العمل وحسن تصرفهما خلال حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED 1 الذي وقع بالقناة أول أمس، مما كان له أكبر الأثر في عدم حدوث أية إصابات للمواطنين بمعدية القنطرة.

تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة

وحرص الفريق ربيع خلال لقائه بمشرفي محطة إرشاد القنطرة على توجيه الشكر وتقديم شهادات التقدير وكلمات الإشادة، وذلك بحضور المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

إشادة بدور مشرفي محطة الإرشاد

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بالدور الهام الذي قام به مشرفى محطة إرشاد القنطرة بملاحظة انحراف سفينة الغطس RED ZED1 عن خط سيرها بعد تعرضها لعطل في أنظمة توجيه السفينة في الكيلو متر ٤٥ ترقيم القناة، وحسن تصرفهم بسرعة إبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إخلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع في وقت قياسي لمنع حدوث أية إصابات أو خسائر جسيمة ناتجة عن التصادم الموازي الذي حدث بين جسم السفينة ورصيف المعدية.



تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو

وأكد الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تعكس كفاءة ووطنية العاملين بالهيئة في كافة مواقع العمل ومدى ارتباطهم وحرصهم على انتظام الملاحة بالقناة والحفاظ على منشآت الهيئة وسلامة الأفراد والمواطنين.



قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تمكنها من التعامل الفوري مع المواقف الطارئة

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد على أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته لجنة تحقيقات الحوادث التابعة للهيئة عن واقعة جنوح سفينة الغطس RED ZED 1، أكدت عدم وجود أية خسائر بشرية أو إصابات، وسلامة السفينة بشكل عام مع وجود بعض التلفيات الجاري حصرها في موقع الحادث.

التعامل باحترافية شديدة مع الموقف الطارئ

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في التعامل باحترافية شديدة مع الموقف الطارئ، حيث تعرضت سفينة الغطس RED ZED 1 خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، أمس الجمعة، لفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه أدى إلى انحرافها بالكيلومتر ٤٥ ترقيم القناة بموقع معدية الركاب بالقنطرة غرب.



تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو

احترافية مرشدي القناة في التعامل مع الموقف

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة لإدارة الموقف الطارئ حالت دون وقوع اصطدام مؤثر برصيف المعدية، مشيرا في هذا الصدد إلى احترافية مرشدي القناة ممن تواجدوا على السفينة RED ZED1 ونجاحهم في منع التصادم العمودي والمباشر بين بدن السفينة مع رصيف المعدية ليكون التصادم موازي لمنع حدوث أضرار جسيمة، علاوة على الدور الاستباقي الهام الذي قام به مشرفي محطة إرشاد القنطرة بملاحظة إنحراف السفينة عن خط سيرها وإبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إخلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع في وقت قياسي لمنع حدوث أية إصابات أو خسائر جسيمة.

تكريم مشرفي محطة إرشاد القنطرة، فيتو

تحرك فوري من قاطرات الهيئة

وأضاف الفريق ربيع أنه بمجرد تلقى مركز مراقبة الملاحة إخطارا بانحراف السفينة عن مسارها تحركت على الفور ثلاث قاطرات تابعة للهيئة وهي القاطرات "مصر الجديدة" و"مساعد ٤" و"سويس ١"، وذلك للتعامل مع الموقف الطارئ، حيث تمكنت القاطرات من استعدال السفينة في موقعها، ثم تأمينها بعد إصلاح السفينة بمعرفة طاقمها ثم التحرك بمحاذاتها إلى منطقة البلاح، ثم منطقة البحيرات الكبرى.

قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمات

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تمكنها من التعامل السليم والفوري مع المواقف الطارئة والتعامل الأمثل مع الظروف والمواقف غير الاعتيادية، مشيدا بكفاءة مرشدي القناة في التحكم وتأمين عبور سفن قافلة الجنوب حتى خروج السفينة RED ZED 1 إلى منطقة ازدواج القناة بالبلاح، وذلك بالتعاون مع مركز الحركة الرئيسي ومركز مراقبة الملاحة والذي تحول لغرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمة تتولى توجيه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتحرك الوحدات والقاطرات البحرية اللازمة لإدارة الأزمة والحفاظ على انتظام الملاحة في القناة.

الملاحة بقناة السويس لم تتأثر

كما أكد الفريق ربيع على عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة نتيجة للحادث، حيث تمت إدارة الأزمة بشكل كامل في وقت قياسي خلال ٦٠ دقيقة، منوها عن عدم تأثر عملية انتقال المواطنين بين ضفتي القناة بموقع معدية القنطرة، حيث تم على الفور استبدال المعدية التي تعرضت للحادث بأخرى احتياطية واتخاذ اللازم حيال تحديد التلفيات وإصلاح الأعطال بمعرفة اللجان المعنية التابعة للهيئة.

وأوضح الفريق ربيع أن التقرير الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة بعد إجراء المعاينة المبدئية للسفينة أكد سلامة بدن السفينة بشكل عام وعدم وجود ما يمنع من مواصلة إبحارها مرة أخرى بعد إجراء الإصلاحات المؤقتة لفتحة صغيرة موجودة في مقدم السفينة فوق مستوى سطح الماء، وفور الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية واستكمال التحقيقات المتعلقة بالحادث.

واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالذكر، أن سفينة الغطس RED ZED 1 يبلغ طولها ٢١٧ مترا، وعرضها ٤٣ مترا، وحمولتها ٤١ ألف طن، وعبرت القناة خلال رحلتها قادمة من هولندا ومتجهة إلى السودان.



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