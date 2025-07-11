انطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع القوصية بأسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات المفاجئة والدورية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بجميع مراكز وأحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل الحاسم مع المخالفين دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف القوانين ويعوق الحركة المرورية أو يشوه المظهر الحضاري للمدن.

تحقيق الانضباط بالشوارع

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، لضمان استمرارية هذه الحملات وتحقيق الانضباط بالشوارع، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الخدمي في مختلف القطاعات.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة القوصية، شملت شوارع الري، والمركز، والمعهد الديني، بهدف تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المارة والمركبات وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف نواب رئيس المركز مصطفى عرابي، ورباح حمدي، وأشرف طنطاوي، وسواح موسى، ومحمد الأمير، وبمشاركة فرق المتابعة والإشغالات والإعلانات والطوارئ، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات بشكل يومي للتعامل الفوري مع أي تعديات أو إشغالات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق انسيابية الحركة داخل الشوارع.

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