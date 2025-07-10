محافظ أسيوط: إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة واستصلاح 2 مليون فدان

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وسامي عبدالصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وعاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، وشريف محمد حسن رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي وإيهاب منير رئيس منطقة وسط الصعيد وأيمن اليماني رئيس قطاع أسيوط وأمجد فارس رئيس فرع وجه قبلي ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط - خلال اللقاء - حزمة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، على رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بنظام الشراكة التشاركية مع المزارعين، بما يضمن لهم حصصًا متناسبة مع حجم حيازاتهم الزراعية، ويعزز من وفرة الأسمدة ويحد من تسربها إلى السوق السوداء فضلا عن طرح رؤية مستقبلية لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة المضافة للمحافظة بعد إعادة ترسيم الحدود، في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي للشباب، وتقديم دعم فني ومالي متكامل من خلال البنك الزراعي لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج.

إنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى

وفي خطوة نوعية لدعم التعليم الزراعي، استعرض محافظ أسيوط مقترح إنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى بمركز الفتح، بنظام الفصل الواحد، داخل فيلا متبرع بها، على أن تُرفق بها صوب زراعية للتدريب العملي.

ورحب الرئيس التنفيذي للبنك بالمبادرة، معلنًا موافقة البنك على تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى، مع بحث سبل التعاون مع هيئة المعونة الألمانية في التنفيذ.

إحياء مزرعة الوادي الأسيوطي

وشهد اللقاء كذلك مناقشة الجهود الجارية لإحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى عقب توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة متكاملة لتوصيل المياه لباقي المساحات التي تصل إلى 10 آلاف فدان منعًا لمحاولات تغيير نشاطها الزراعي.

من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية والزراعية، انطلاقًا من دوره المجتمعي، مشيرًا إلى دعم البنك لمشروعات خدمية في قطاعي التعليم والصحة، والموافقة على تمويل إنشاء فصول محو أمية في مناطق المصلة وزرارة والفواخير ونادي غرب البلد، بما يشمل التجهيز الكامل لتلك الفصول.

كما أشار أبو السعود إلى أهمية تسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة، للحصول على "كارت الفلاح" و"كارت ميزة"، وهو ما يسهم في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام اللقاء، ثمن محافظ أسيوط التعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتمكين الشباب، وتعزيز موقع المحافظة كقاطرة للتنمية في صعيد مصر.

كما أهدى البنك الزراعى المصرى درع البنك للواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديرًا لجهوده الدؤوبة فى خدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.

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