الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية بقطاع الطاقة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

استقبلت شركة مصر للطيران للشحن الجوي طائرتين عملاقتين من طراز "أنتونوف AN-124" بمطار القاهرة الدولي، لنقل ذراعَي شحن ضخمتين تُعدّان من المكونات الرئيسية لاستقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة (FSRU) على رصيف شركة UGDC بميناء دمياط، وذلك في إطار دعم المشروعات القومية للبنية التحتية في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه العملية ضمن خطة الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال صيف 2025، حيث تُعد أذرع الشحن المنقولة عنصرًا استراتيجيًا في البنية التحتية المطلوبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

ونظرًا لضخامة الشحنة وطبيعة الطائرة، تطلّبت عملية الشحن والتفريغ تنسيقًا فنيًا عالي المستوى، إلى جانب تنفيذ إجراءات دقيقة في مجالات التخطيط، السلامة، التأمين الأرضي، والتفريغ الفني. وقد أظهرت فرق عمل مصر للطيران للشحن الجوي كفاءة واحترافية عالية في تنفيذ هذه المهمة المعقدة، مما يعكس قدرة الشركة على التعامل مع عمليات الشحن غير النمطية بكفاءة واقتدار.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تلعبه شركة مصر للطيران للشحن الجوي في دعم المشروعات الاستراتيجية للدولة، من خلال تقديم حلول لوجستية متقدمة تلبي متطلبات الشحنات الضخمة والاستثنائية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة الشحن الجوي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران للشحن الشحن الجوي الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المشروعات القوميه شركة مصر للطيران للشحن الجوي شركة مصر للطيران قطاع الطاقة محطات توليد الكهرباء مصر للطيران للشحن الجوي مصر للطيران منظومة الشحن

مواد متعلقة

شركة الطيران الصينية تدشن أولى رحلاتها لمطار القاهرة الدولي

القابضة للمطارات تشكر العاملين بمطار القاهرة في التعامل مع أزمة انقطاع شبكات الاتصالات

التعليم العالي تجيب عن 13 سؤالا بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

مستشار الرئيس يفتتح فعاليات مؤتمر قسم أمراض الدم وزرع النخاع بجامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2025، موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات

موقف طلاب امتحانات الدور الثاني من التقدم لأداء اختبارات القدرات العام الجاري

وزير الطيران يشارك في ندوة بعنوان "Airport Day" بالسفارة الأمريكية

أعاد مشغولات ذهبية بـ 2.5 مليون جنيه، وزير الطيران يكرم موظفًا بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

الأوقاف تؤكد رفضها زيارة أئمة من أوروبا للكيان الصهيوني: خروج عن السياق الأخلاقي

صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس و175 ألف جنيه لكل مصاب

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تطور جديد في معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية لاعتدائه على طفل

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

حكم تخصيص يوم الخميس بدعاء معين

المزيد
الجريدة الرسمية