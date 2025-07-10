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خارج الحدود

زيلينسكي: نحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوى والصواريخ للصمود فى الحرب

زيلينسكى، فيتو
زيلينسكى، فيتو

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أن بلاده بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوى والصواريخ، للصمود فى الحرب مع روسيا الدائرة منذ عام 2022.

 الدول المانحة لدعم أوكرانيا

وحث زيلينسكى حلفاء بلاده - فى كلمة ألقاها بمؤتمر الدول المانحة لدعم أوكرانيا المنعقد اليوم الخميس فى روما - على زيادة التمويل قائلا: "بينما تكثف روسيا هجماتها، لا يمكننا أن نعانى من نقص فى التمويل لإنتاج الطائرات المسيرة".

 أطلقت روسيا أكثر من 700 طائرة مسيرة وصاروخ على أوكرانيا

وأشار زيلينسكي إلى أنه قبل يوم واحد فقط، أطلقت روسيا أكثر من 700 طائرة مسيرة وصاروخ على أوكرانيا، مضيفا: "يواجه الأوكرانيون هجمات مماثلة كل ليلة، الأمر الذى يتطلب حصول أوكرانيا على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

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