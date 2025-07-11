بعد التعنت الروسي، ترامب سيخصص مساعدات عسكرية لأوكرانيا لأول مرة

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام صلاحياته لتخصيص 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لكييف من الاحتياطيات الأمريكية، وذلك لأول مرة في ولايته الثانية.



وأوضحت "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة على القرار يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سيرسل أسلحة إلى كييف لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، مستخدمًا تفويضًا رئاسيًّا استخدمه سلفه غالبًا".

وأضافت المصادر أن "هذه الخطوة تشير إلى اهتمام الرئيس المتجدد بالدفاع عن أوكرانيا، وقد تشمل الحزمة صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وصواريخ متوسطة المدى، لكن القرار بشأن ما سيتم تضمينه بالضبط في المساعدات المخصصة لم يتم اتخاذه بعد".

أزمة الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية

ويأتي ذلك بعد أن كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بـ"خيبة أمل حقيقية" نتيجة تعنّت الجانب الروسي وغياب أي إشارات إلى مرونة سياسية تسمح بكسر الجمود القائم في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال في تصريحات صحفية: "الرئيس ترامب كان يأمل في أن يرى تحولًا في الموقف الروسي، أو على الأقل استعدادًا لفتح مسارات تفاوضية جدّية، لكن ما نراه حتى الآن هو تصلب غير مبرر".

روبيو: لا تقدم حقيقي بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا والمجتمع الدولي يراقب بقلق

وأوضح روبيو أن الاتصالات الجارية بين واشنطن وموسكو "لم تحقق حتى الآن أي اختراق"، وأن الولايات المتحدة باتت تدرك أن الزمن ليس في صالح الحل الدبلوماسي ما لم تكن هناك نوايا صادقة من الجانب الروسي".

في أوائل يوليو، أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة أخرى إلى نظام كييف، فيما أفادت التقارير بأن البنتاجون أوقف الشحنات بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الأسلحة في المستودعات الأمريكية بشكل كبير.

ومع ذلك، بعد أقل من أسبوع، صرح ترامب بأنه لا يعرف من أذن بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي 7 يوليو، وعد الرئيس دونالد ترامب بنقل المزيد من الأسلحة إلى كييف، معظمها أسلحة دفاعية، كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية هذه المعلومات.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن توريد الأسلحة لنظام كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية، بل على العكس، يساهم في استمرار الأعمال القتالية.

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