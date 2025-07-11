حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل مملكة الحرير

بعد نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل مملكة الحرير الذي حصل على نسبة مشاهدة عالية بسبب أحداثه المشوقة، تساءل عدد من الجمهور هل هناك جزء ثان من العمل، وخاصة بعد ترك نهاية العمل مفتوحة للجمهور.

وعلمت فيتو أن صناع العمل يدرسون قرار تقديم جزء ثان من العمل ويكون مكون من 10 حلقات أيضا لكن لم تكن هناك أي خطوة تجاه هذا الجزء.

الحلقة الأخيرة من مسلسل مملكة الحرير

وكانت قد بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل مملكة الحرير بلحظات حزينة، ظهر فيها شمس الدين وهو يذرف دموعه على فقدان الأميرة فيروز التي قُتلت أمام عينيه، وسط عجزه عن إنقاذها. تعهد شمس الدين وهو يحمل جثمانها أنه لن يهدأ حتى يثأر لموتها، لتتحول شخصيته في تلك اللحظة إلى شخصية مظلمة قاسية مدفوعة بالغضب والألم.

وودع شمس الدين عمه الملك الذهبي، الذي مات مسمومًا على يد خادمه المقرب، ضمن خطة دبرها جلال الدين للانقلاب عليه. ترك رحيل الملك فراغًا سلطويًا في القصر، وفتح بابًا أمام شمس الدين ليبدأ رحلته نحو العرش.



على الجانب الآخر من الأحداث، تمكن “الجبل” من إنقاذ جلال الدين بعدما تم أسره من قبل رجال شمس الدين. أخذ الجبل صديقه وهرب به إلى الجبال البعيدة عن المملكة، وهناك أجرى له عملية بتر يده المريضة حتى لا ينتشر المرض في جسده. تلك التجربة المؤلمة كانت نقطة تحول كبيرة في حياة جلال الدين، إذ جعلته يدرك خطايا أفعاله السابقة، ليقرر إعادة النظر في مصيره إذا عاد للحكم.

أبطال مسلسل مملكة الحرير

وتشتمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل مملكة الحرير إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، كلًّا من: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سلوى عثمان، وليد فواز، محمود البزاوي، إلى جانب سارة التونسي، يوسف عمر، سارة بركة، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير لـ كريم محمود عبد العزيز

وينتمي مسلسل مملكة الحرير إلى الأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم التي اعتمدت أغلب مشاهده على التصوير الخارجي في ثلاث دول مختلفة مع بناء ديكورات ضخمة تلائم طبيعة العمل.

وقال كريم محمود عبد العزيز بطل العمل إن المسلسل سيكون بمنزلة تجربة درامية تجمع بين الخيال والمغامرة والحب والصراع على السلطة.

واجه مسلسل مملكة الحرير العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه، إذ عبر كثير من النشطاء عن نقدهم للعمل على أكثر من مستوى.

واحدة من أبرز الانتقادات طالت سيناريو المسلسل، حيث وصفه البعض بأنه ضعيف وغير متماسك، كما طالت الانتقادات كذلك أداء الفنان عمرو عبد الجليل، الذي يُعد من الأسماء البارزة في عالم الفن المصري والعربي، ورغم تاريخه الطويل، رأى كثيرون أنه كان في بعض المشاهد “بيكسل يمثل"، حيث علق عدد من النشطاء على “السوشيال ميديا” على أحد المشاهد التي بدا فيها عبد الجليل، وكأنه يشرح المشهد لا يقوم بتمثيله، ما أفقد الشخصية مصداقيتها في سياق الأحداث.

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