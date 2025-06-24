أبطال مسلسل مملكة الحرير، تعرف عليهم

ينطلق قريبًا عرض مسلسل مملكة الحرير الذي سيتوفر عبر منصة يانجو بلاي وقناة on e، وسيعرض العمل ابتداءً من يوم 29 يونيو الجاري.

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل المرتقب ومن أهمها التعرف على قائمة أبطال العمل.

أبطال مسلسل مملكة الحرير

وتشتمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل مملكة الحرير إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، كلًّا من: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سلوى عثمان، وليد فواز، محمود البزاوي، إلى جانب سارة التونسي، يوسف عمر، سارة بركة، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير لـ كريم محمود عبد العزيز

وينتمي مسلسل مملكة الحرير إلى الأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم التي اعتمدت أغلب مشاهده على التصوير الخارجي في ثلاث دول مختلفة مع بناء ديكورات ضخمة تلائم طبيعة العمل.

وقال كريم محمود عبد العزيز بطل العمل إن المسلسل سيكون بمنزلة تجربة درامية تجمع بين الخيال والمغامرة والحب والصراع على السلطة.

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