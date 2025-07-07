ريحانة في مسلسل مملكة الحرير، من هي سارة التونسي؟

تألقت الفنانة التونسية سارة التونسي في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المصرية، من خلال شخصية “ريحانة” في مسلسل مملكة الحرير، الذي يُعرض حاليا.

وكان آخر ظهور لها في عالم الدراما المصرية عام 2020 في مسلسل “بـ100 وش”، الذي حقق وقت عرضه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

“كارما” لخالد يوسف.. بوابة سارة التونسي لعالم الفن في مصر

وُلدت سارة التونسي باسم سهير، وهي ابنة الفنان التونسي محمد الغضاب، ونشأت في بيئة تقدر الفن والثقافة.

درست الصحافة والإعلام في تونس، ثم حصلت على منحة دراسية لاستكمال تعليمها في إسبانيا، حيث خاضت هناك أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم قصير.

ولقد ساعدها جمالها اللافت وثقافتها في دخول عالم مسابقات الجمال، وفازت بلقب ملكة جمال العرب عام 2017، وهو اللقب الذي فتح أمامها أبواب الشهرة.

تعرفت سارة على المخرج خالد يوسف خلال مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، والذي رشحها بعد ذلك لدور مهم في فيلم كارما، إلى جانب نخبة من النجوم.

وتم اختيارها في الفيلم بعد اختبارات أداء، وأثبتت حضورًا قويًا رغم كونها تجربة أولى، ما جعلها محط الأنظار.

تتقن سارة التونسي اللهجة المصرية، وهو ما ساعدها على الاندماج سريعًا في الأعمال المصرية، وتُرجع سارة هذا التمكن إلى والدتها، التي كانت من عشاق الأفلام والمسلسلات المصرية، ما جعل اللهجة مألوفة لديها منذ الطفولة.

مرحلة التألق في مصر

تألقت سارة في دور “صوفيا”، والدة شخصية ياسمين صبري، في مسلسل “حكايتي” عام 2019، كما قدمت عام 2020 شخصية “زينب” في مسلسل “ليالينا 80”، وفي العام ذاته شاركت في مسلسل “بـ100 وش”، ورغم بدايتها الواعدة في مصر، شهد عام 2021 محطة صعبة في مشوار سارة التونسي، بعد أزمتها الشهيرة مع شركة العدل جروب عقب استبعادها من مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا، وغابت بعدها مؤقتا عن الدراما المصرية.

وخلال عامي 2023 و2024، شاركت سارة التونسي في الدراما التونسية من خلال مسلسل “فلوجة” بجزأيه الأول والثاني، حيث قدمت أداءً ناضجًا نال استحسان الجمهور والنقاد، وأعاد لها بريقها على الساحة الفنية التونسية، قبل أن تعود هذا العام إلى مصر من جديد عبر مملكة الحرير.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، وإخراج بيتر ميمي.

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