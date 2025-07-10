بالزغاريد والفوم، طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يحتفلون بانتهاء الامتحانات (صور)

شهد محيط مدرسة بنها الثانوية بنات بمحافظة القليوبية أجواء احتفالية مبهجة مع انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث حرص الطلاب وأولياء الأمور على التعبير عن فرحتهم بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، وسط أجواء من البهجة والزغاريد وتوزيع الورود والهدايا والشوكولاتة.

وتجمّع الأهالي أمام المدرسة لاستقبال أبنائهم بالفوم وبوكيهات الورود وتقديم الدعم النفسي لهم بعد أسابيع من الضغط النفسي والمذاكرة، وسط تشغيل الأغاني الوطنية والشعبية التي أضفت على الأجواء روحًا احتفالية مميزة.

من جانبه، أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير امتحانات الثانوية العامة خلال اليوم الأخير، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأشار عبده إلى أن عدد لجان الثانوية العامة هذا العام بلغ 104 لجان أساسية، تقدم خلالها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

في السياق ذاته، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير الامتحانات عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين مديريات التعليم والمرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وكافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير أجواء مناسبة للطلاب.

واكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة منع تكدس السيارات أمام اللجان، وتوفير سبل الراحة للمراقبين والملاحظين، وضمان الشفافية والانضباط في جميع الإجراءات، بما يحقق أعلى درجات النجاح في تنظيم الامتحانات داخل المحافظة.

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