فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بنها السبت المقبل.. اعرف السبب

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 12 يوليو 2025، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المقررة على المحطة، في إطار خطة تطوير وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بنها السبت المقبل للصيانة الدورية

وأوضحت الشركة أن الفصل سيبدأ من الساعة 6:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة 9:00 صباحًا، مشيرة إلى أن الفصل سيؤثر على عدد من المناطق الحيوية والخدمية بمدينة بنها.

وتشمل المناطق المتأثرة:

مستشفى بنها التعليمي

مستشفى بنها الجامعي

مستشفى التأمين الصحي

منطقة التجارة

منطقتا كفر الجزار وبطا

مبنى محافظة القليوبية

مستشفى الحكمة بكفر الجزار

مركز الشرطة بكفر الجزار



ودعت الشركة الجهات المعنية والمؤسسات الخدمية الواقعة ضمن نطاق الفصل، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخدمات خلال فترة الانقطاع المؤقت، مؤكدة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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