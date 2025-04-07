محافظ دمياط يتفقد فعاليات الألف يوم الذهبية بميت أبو غالب ( صور )

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة ميت أبو غالب، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، تفقد خلالها عددًا من الفعاليات والمشروعات الخدمية والصحية.

دعم صحة الأم والطفل وتمكين المرأة

بدأت الجولة بتفقد فعاليات مبادرة "الألف يوم الذهبية"، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأساليب الرعاية المثلى للأم والطفل، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة، وذلك بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، والأستاذ ميمي السعداوي رئيس مدينة ميت أبو غالب، والدكتورة رشا رشوان منسق المبادرة بالمحافظة.

محافظ دمياط يتابع عددًا من الفعاليات والمشروعات الخدمية والصحية،

شهدت الفعالية مشاركة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، التي قدمت أنشطة توعوية وترفيهية للأطفال، إلى جانب ندوات حول التغذية السليمة، بالإضافة إلى جلسات تمكين اقتصادي واجتماعي للمرأة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووحدة السكان بالمحافظة، حيث وجّه المحافظ بتنظيم تلك الفعاليات بشكل تبادلي لضمان تفاعل السيدات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورات التدريبية.

مستشفى ميت أبو غالب تعود للخدمة خلال شهرين

وفي إطار متابعته لملف الصحة، تفقد الدكتور أيمن الشهابي أعمال إعادة تأهيل المبنى الرئيسي لمستشفى ميت أبو غالب المركزي، بعد الانتهاء من النزاع القضائي الذي كان يعطل عمليات التطوير، حيث تفقد غرف العمليات، والعناية المركزة، والقسم الداخلي، وقسم الأشعة، واطّلع على معدلات التنفيذ الجارية.

محافظ دمياط يعلن عن تشغيل مستشفى ميت أبو غالب خلال شهرين

وخلال الجولة، أعلن المحافظ أن أعمال الصيانة والتجهيز ستنتهي خلال شهرين، مؤكدًا تشغيل المستشفى بكامل طاقتها لخدمة أهالي المدينة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجتمع المدني لتوفير جميع الاحتياجات.

استماع لمطالب الأهالي وتوجيهات بحل مشكلات التصالح

كما حرص محافظ دمياط خلال الجولة على الاستماع إلى مطالب المواطنين وشكواهم، ووجّه تعليماته للوحدة المحلية بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين بما يتوافق مع القوانين والتعليمات المنظمة.

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