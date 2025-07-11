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رياضة

باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي وتعرضت للظلم مع المنتخب

باسم مرسي وفيريرا،
باسم مرسي وفيريرا، فيتو

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض كان له دور كبير في تطور مستواه خلال فترة تألقه مع القلعة البيضاء.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "فيريرا قال لي بأنني سأكون أفضل مهاجم في مصر وساعدني كثيرًا خلال فترة توليه تدريب الزمالك، وكان دائمًا يقول بأنني مهاجم ذكي".

وأضاف: "تعرضت للظلم في منتخب مصر ولم أنضم رغم أنني كنت أفضل مهاجم في مصر".

وكان باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أكد أنه لعب مع جيل رائع عندما كان يرتدي قميص القلعة البيضاء.

وشدد: "أهدافي في الأهلي قربتني من جماهير الزمالك، وشخصية اللاعب القوية تساعده على النجاح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "رحلت عن الزمالك لرغبتي في الاحتراف وسافرت إلى اليونان وكنت مُصرًّا على الرحيل ثم عدت إلى مصر بسبب التجنيد".

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