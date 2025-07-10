ممدوح عباس: شيكابالا لديه مشروع خاص وعبدالشافي قد يتولى منصبا في الزمالك

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتم ترتيب مباراة اعتزال كبيرة لـ محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال الفترة المقبلة.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لديه مشروع خاص وهو يريد أن يقوم بإنشاء أكاديمية لكرة القدم، ومحمد عبد الشافي قد يتولى منصب في الزمالك قريبا".

وأضاف: "أنا واحد من جماهير نادي الزمالك وأشعر بحبهم لناديهم وتضحياتهم، والفريق كان يمر بموسم صعب للغاية ونجح في التتويج بكأس مصر في النهاية".

وواصل ممدوح عباس، بأن معسكر الفريق حاليا في العاصمة الإدارية سيكون جيد للغاية.

وشدد: "معسكر الزمالك الحالي جيد للغاية وطبقا لإمكانيات النادي الحالية وسيكون هناك انضباط داخل المعسكر".

واستطرد: "مصطفى شلبي سيرحل لنادي البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه ولأول مرة النادي يستفيد من بيع اللاعبين بدلا من رحيلهم مجانا".

وأتم: "جماهير الزمالك سترى فريق مميز للغاية بصفقات سوبر في جميع المراكز التي يحتاجها الفريق".

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