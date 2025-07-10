باسم مرسي يكشف سبب عدم انضمامه للوحدات الأردني

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه كان قريب من الانضمام لنادي الوحدات الأردني خلال الموسم المقبل.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "وقعت لنادي الوحدات الأردني ولكن حدث اختلاف على تفاصيل التعاقد وتم فسخ العقد، وأمتلك عرضين خلال الفترة المقبلة وسأحسم مصيري".

وواصل: "لم أفتعل أى أزمات خلال فترة تواجدي بنادي الإسماعيلي وطلائع الجيش، ورحلت عن سموحة بسبب الإدارة".

وواصل باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه لعب مع جيل رائع عندما كان يرتدي قميص القلعة البيضاء.

وشدد: "أهدافي في الأهلي قربتني من جماهير الزمالك، وشخصية اللاعب القوية تساعده على النجاح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "رحلت عن الزمالك لرغبتي في الاحتراف وسافرت إلى اليونان وكنت مُصر على الرحيل ثم عدت إلى مصر بسبب التجنيد".

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