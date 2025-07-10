الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اهتمام النصر السعودي بضمه، ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو

رودريجو، فيتو
رودريجو، فيتو

حدد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، القيمة المالية لبيع البرازيلي رودريجو جوس لاعب الميرنجي، في ظل ارتباط اسمه في الوقت الحالي، بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي وأندية في الدوري الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ريال مدريد يحدد 100 مليون يورو للتخلي عن رودريجو

ووفقا لما ذكرته شبكة (UOL البرازيلية) فإن ريال مدريد يريد الحصول على 100 مليون يورو، وذلك من أجل الموافقة على رحيل رودريجو جوس عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد موافقة المدرب الإسباني تشابي ألونسو على رحيله من الفريق.

ويبحث مسئولو النصر السعودي، تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الفترة الحالية، بناءًا على رغبة من جانب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية ومنهم رودريجو.

وحسم مسئولو النصر السعودي صفقة وحيدة، بالتعاقد مع عبدالملك الجابري خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد نادي ريال مدريد النصر السعودي رودريجو جوس رودريجو

مواد متعلقة

بعد نهاية مسيرته مع الميرنجي، كم عدد بطولات لوكا مودريتش في ريال مدريد؟

بايرن ميونخ يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

ريال مدريد يتصدر، السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية قبل نهائي نسخة 2025

كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد ويتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية