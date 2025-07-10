بعد اهتمام النصر السعودي بضمه، ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو

حدد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، القيمة المالية لبيع البرازيلي رودريجو جوس لاعب الميرنجي، في ظل ارتباط اسمه في الوقت الحالي، بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي وأندية في الدوري الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ريال مدريد يحدد 100 مليون يورو للتخلي عن رودريجو

ووفقا لما ذكرته شبكة (UOL البرازيلية) فإن ريال مدريد يريد الحصول على 100 مليون يورو، وذلك من أجل الموافقة على رحيل رودريجو جوس عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد موافقة المدرب الإسباني تشابي ألونسو على رحيله من الفريق.

ويبحث مسئولو النصر السعودي، تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الفترة الحالية، بناءًا على رغبة من جانب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية ومنهم رودريجو.

وحسم مسئولو النصر السعودي صفقة وحيدة، بالتعاقد مع عبدالملك الجابري خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

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