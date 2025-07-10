وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالقليوبية ويوجه بإزالة التعديات بنهر النيل

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، جولة تفقدية لمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لمتابعة حالة المجاري المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، والوقوف على أوضاع الإشغالات والتعديات على جسور نهر النيل.

وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالقليوبية ويوجه بإزالة التعديات على جسور نهر النيل

وخلال الجولة، وجّه الوزير بمراجعة دقيقة لحالة الإشغالات على جسور نهر النيل بالقناطر الخيرية القليوبية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، في إطار جهود الوزارة لحماية الموارد المائية وتحسين كفاءة إدارة المياه.

وعقب ذلك، توجّه الوزير إلى محافظة الشرقية، حيث استقبله المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية. وتفقد سويلم خلال الزيارة حالة ترعة بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح، ووجّه بإجراء صيانة عاجلة لبوابات قنطرة فم الترعة، ودراسة استثمار أراضي الوزارة الواقعة عند فم القنطرة بالشكل الأمثل.

كما كلّف قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير حول بعض المخالفات على ترعة بحر أبو الأخضر خلال خمسة أيام. وتفقد أيضًا مصرفي بلبيس والقليوبية الرئيسي، مشددًا على استمرار أعمال التطهير، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأكد وزير الري ضرورة الالتزام ببرامج صيانة الترع والمصارف ومحطات الرفع، والتعاون مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لتطهير المساقي الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لإزالة التعديات، ورفع المخلفات من على الجسور، بالإضافة إلى صرف المكافآت والحوافز وفقًا لمعدلات العمل وجودة التنفيذ.

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