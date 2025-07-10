باسم مرسي: كعبي عالي على الأهلي وعمرو ناصر مهاجم مميز

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه دائمًا كان محظوظ في تسجيل الأهداف خلال مباريات القمة أمام الأهلي.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "دائمًا كنت أظهر بشكل مميز للغاية في مباريات القمة أمام النادي الأهلي وكعبي عال دائمًا أمامهم وسجلت في نهائيين كأس مصر".

وأضاف: "يجب أن يكون اللاعب الذي يلعب في الزمالك شخصيته قوية وأرى أن عمرو ناصر مهاجم فاركو لاعب مميز ويمتلك مواصفات المهاجم الهداف".

مشوار باسم مرسي الكروي

وبدأ باسم مرسي، مشواره الكروي في نادي بتروجيت، حيث أظهر إمكانياته المميزة التي لفتت أنظار الأندية الكبيرة.

في موسم 2013/2014، انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي، لكن النقلة الحقيقية جاءت في موسم 2014/2015 عندما انضم إلى نادي الزمالك بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، ليصبح أحد أبرز مهاجمي الفريق.

وأثبت مرسي نفسه كمهاجم قوي في الدوري المصري وأصبح جزءًا أساسيًّا من تشكيلة المنتخب الوطني في الفترة التي تلت انضمامه للزمالك.

بعد تألقه في الزمالك، انتقل باسم مرسي إلى نادي لاريسا في الدوري اليوناني، حيث قدم أداءً مميزًا في بداية مشواره، لكن سرعان ما انتهى عقده بسبب بعض المشكلات المتعلقة بالاحتراف والنزاع حول الأوضاع المالية في النادي، لم تدم تجربته هناك طويلًا، ما دفعه للعودة إلى مصر مجددًا.

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