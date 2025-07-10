المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاشتراك مع آخرين باستعراضهم القوة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين باستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص وإطلاق أعيرة نارية لإلقاء الرعب في نفوسهم وتهديد أمنهم وتعريض حياتهم للخطر، وقتلهم المجني عليه الأول، وشروعهم في قتل آخرين، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاشتراك مع آخرين باستعراضهم القوة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

تعود أحداث القضية ليوم 2019/11/10 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "حسام م ع " 19 سنة سائق توك توك، و"محمود م ع" 21 سنة صنايعي سقف معلق، و"مصطفي م ع" 24 سنة سائق توك توك، و"إسلام ص ع ر"، لأنهم جميعًا:- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما "مصطفي ك، سيد ك، أحمد ج، أحمد س، وذلك لترويعهم وإلحاق الأذي المادي بهم وفرض السطوة عليهم بأن قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهم والأهالي وكان ذلك لإلقاء الرعب في نفوسهم وتهديد أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.



وأوضح أمر الإحالة أنهم قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه الثالث بالاتهام الأول بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من المجني عليهما الأول والثاني على إثر خلاف سابق بينهما فأعدوا لذلك أسلحة نارية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا وجودهما وحالما ظفروا بهما أطلقوا أعيرة نارية صوبهما قاصدين إزهاق روحهما إلا أنه حادث أعيرتهم فاستقرت بجثمان المجني عليه الأول، والتي أدت إلى إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأشار أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليهما الأول والثاني والرابع مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الأول والثاني على إثر خلاف سابق بينهما فأعدوا لذلك أسلحة نارية وتوجهوا إلى حيث أيقنوا وجودهما وحالما ظفروا بهما أطلقوا أعيرة نارية صوبهما قاصدين إزهاق روحهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بفعل لا دخل لإرادتهم به وهي حيدت أعيرتهم فاستقرت بجسد المجني عليه الرابع فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال كون الثاني والرابع طفلًا علي النحو المبين بالتحقيقات.

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