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خارج الحدود

329 شهيدا ومصابا، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الخميس عن محصلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 82 شهيدا و247 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و762 شهيدا و137 ألفا و656 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت مصادر طبية غزة، استشهاد 55 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

ومن جانبها  حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية مستشفيات قطاع غزة

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