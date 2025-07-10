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رياضة

طارق مصطفى: باعتزال شيكابالا انتهى الاستمتاع بالساحرة المستديرة

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وضع نهاية للاستمتاع بكرة القدم.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ فيتو: "كنا ننتظر نزول شيكابالا الملعب من أجل الاستمتاع بكرة القدم، الآن لن ننتظر ذلك بعد اعتزاله فهو آخر اللاعبين الموهوبين".

وأضاف: "على الرغم من حزني الشديد لاعتزاله لكنه جاء في توقيته المناسب وكنت أفضل أن يكون اعتزاله عقب الفوز بكأس مصر مباشرة دون الانتظار".

وتابع: “شيكابالا لم يعط كل ما لديه بسبب تعرضه لبعض الضغوط خارج الملعب وهو من نوعية اللاعبين التي تتأثر بذلك”.

ووجه طارق مصطفى رسالة إلى شيكابالا: "أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم وأن تختار المجال الأحب إلى قلبك والأفضل لك وإن كنت أرى أن مجال التدريب هو الأفضل، وأنا لا أراك في المجال الإداري لكن عليك أن تتعلم وتؤهل نفسك لتكون مدربا نابغة مثلما كنت لاعبا نابغا وموهوبا".

<strong>شيكابالا</strong>
شيكابالا

 

اعتزال شيكابالا
 

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبد الرازق" شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

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