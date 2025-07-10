15 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الفردي بمجلس الشيوخ في بنها مع غلق باب الترشح

أغلقت لجنة تلقي طلبات المرشحين لـ مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الإبتدائية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة وأمانة سر ياسر جاد امين المحكمة باب الترشح في اليوم الأخير لغلق باب الترشح اليوم الخميس وتقدم 3 مرشحين اليوم قبيل غلق باب الترشح ليرتفع عدد المرشحين حتي الآن الي 15 مرشحا علي مقاعد الفردي 3 مستقبل وطن ومرشح للجبهة الوطنية ومرشح حماة الوطن ومرشح مصر أكتوبر ومرشح النور ومرشح لحزب المصريين الأحرار و 7 مستقلين.

تقدم 3 مرشحين اليوم قبيل غلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية

وتقدم اليوم قبيل غلق باب الترشيح 3 مرشحين هم خالد فرج مهدی محمد شومان مدير مستشفي طوخ مستقل ونجيب محمد عمر محمد عمر محاسب قانوني وجلال حامد زايد من حزب المصريين الأحرار صاحب شركة

وكشفت الكشوف المبدئية عقب غلق باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية علي المقاعد الفردية وعددها 5 مقاعد أن المرشحين الذين تقدموا للجنة هم

1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي.

2- هشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب

3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام.

4- محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية

5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.

6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر

7- عماد محرم - مستقل - العمار مركز طوخ - مفتش آثار بالقليوبية

8- محمد مسعد عليمي - حزب النور - بنها

9- سعد محمد طه مستقل من قليوب

10- الدكتورة عزيزة السيد فردي مستقل

11- مدحت الجارحي مستقل من شبرا

12- احمد الراعي قليوب مستقل

13 - خالد فرج مهدی محمد شومان مدير مستشفي طوخ مستقل

14- نجيب محمد عمر محمد عمر محاسب قانوني

15- جلال حامد زايد من حزب المصريين الأحرار صاحب شركة

فيما شهدت القائمة الوطنية دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بانتخابات مجلس الشيوخ والتي نصيب القليوبية فيها 6 مقاعد الدفع بمرشحي القائمة الوطنية لقطاع القاهرة فى انتخابات الشيوخ ممثلي القليوبية

النائب محمد حلاوة حزب مستقبل وطن

النائب صلاح السعودي حزب مستقبل وطن

الدكتور حسين يوسف رزق حزب حماة الوطن

ولاء هرماس حزب الشعب الجمهوري

خالد راشد حزب المصري الديمقراطي

رانيا عز الدين حزب الإصلاح والتنمية

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