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خارج الحدود

مصادر أمنية إسرائيلية تكشف مفاجأة عن استخبارات كتائب القسام

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

كشف موقع واللا الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد طورت بشكل ملحوظ استخدامها للمعلومات الاستخبارية الميدانية في تنفيذ هجمات منسقة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

 

القسام تعتمد على بيانات دقيقة عبر شبكات تجسس ميدانية 

وفق المصادر، تعتمد القسام اليوم على بيانات دقيقة تُجمع عبر شبكات تجسس ميدانية وشبكة قيادة مركزية، مما يمكّنها من تنفيذ عمليات قنص منظمة تستهدف الجنود بشكل محسوب. 

كما تستعين بـ صواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلًا عن عمليات تفجير متزامنة لمركبات عسكرية باستخدام العبوات الناسفة. 

تلك العمليات لم تعد عشوائية، بل أصبحت "احترافية ومنظمة للغاية"، بحسب تقدير المصادر الأمنية.

القسام تنجح في إعادة هيكلة قياداتها الميدانية

وأضاف التقرير أن القسام نجحت في إعادة هيكلة قياداتها الميدانية، وتفعيل شبكة عصابات “حربية” تعمل بتوجيهات من قيادة المركز في غزة، ما أتاح توجيه عمليات التنسيق والاستخبارات إلى الوحدات في المناطق الحدودية.

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