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خارج الحدود

رويترز عن مسؤول إسرائيلي: سنعرض وقفا مؤقتا لإطلاق النار وإذا لم تضع حماس سلاحها سنكمل القتال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع حماس في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأضافت نقلًا عن المسؤول الإسرائيلي سنعرض وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وإذا لم تضع حماس سلاحها سنكمل القتال.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت أمس، أنها أبدت المرونة المطلوبة في مفاوضات التهدئة الجارية، مؤكدة موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من أي اتفاق، في إطار حرصها على دعم جهود الوسطاء الدوليين. 

بيان حماس عن سير مفاوضات غزة

وقالت حماس في بيان صادر عنها: "نؤكد حرصنا على إنجاح المساعي الجارية للتوصل إلى اتفاق شامل، وأبدينا مرونة كبيرة، إلا أن النقاط الجوهرية ما زالت قيد التفاوض".

 

أبرز النقاط الخلافية مع الاحتلال الإسرائيلي

ولفتت حماس، إلى أن أبرز النقاط الخلافية في ملف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن غزة، تتعلق بالمساعدات والانسحاب ووقف النار، حيث تشمل الملفات الأساسية التي ما زالت قيد النقاش:

 

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأكدت حماس، أن هذه الملفات تمثل جوهر أي تفاهم حقيقي، وأن الموقف الفلسطيني موحد على أولوية معالجة هذه القضايا بشكل واضح ومكتوب.

 

حماس توجه الشكر للوسطاء المصريين والقطريين

وجّهت الحركة شكرها للوسطاء المصريين والقطريين والداعمين الإقليميين، مشددة على أنها لن تكون عقبة أمام أي تسوية عادلة تحقن دماء الفلسطينيين وتضمن كرامة القطاع وسكانه.

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مسؤول إسرائيلي وكالة رويترز لوقف إطلاق النار فى غزة حماس مفاوضات التهدئة

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